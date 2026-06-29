 
Общество

День черешни, учреждения Нобелевской премии и кораблестроителей отмечают сегодня

0

День черешни, учреждения Нобелевской премии и кораблестроителей отмечают сегодня, 29 июня.

Изображение сгенерировано нейросетью

День черешни — это неформальный, гастрономический праздник. Он символизирует радость лета, сбор урожая и просто любовь к этой ягоде. В разных странах в этот день устраивают фестивали, ярмарки и дегустации разных сортов черешни.

В некоторых других странах День черешни отмечают чуть позже — в середине или конце июля, когда черешня «в самом соку».

День учреждения Нобелевской премии отмечается 29 июня из-за того, что именно в этот день в 1900 году на заседании Королевского совета Швеции утвердили Статуты Нобелевского фонда и приняли правила, которые регламентируют деятельность институтов, присуждающих премии. Тогда заложили организационную основу для вручения наград, задуманных Альфредом Нобелем в его завещании.

В завещании от 27 ноября 1895 года изобретатель распорядился создать фонд, проценты от которого должны были ежегодно распределяться в виде премий тем, кто «в течение предшествующего года принёс наибольшую пользу человечеству». С 1901 года премии начали вручать.

День кораблестроителя, его ещё называют Днём судостроителя, — профессиональный праздник, который установили в 2017 году Постановлением Правительства РФ № 659. Инициаторами выступили Минпромторг России и АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК).

Дату выбрали в честь исторического события, именно в этот день в 1667 году царь Алексей Михайлович издал указ о строительстве фрегата «Орёл». Это был первый российский военный корабль, созданный по государственному заказу. С этого судна началась история регулярного государственного судостроения в России.

В этот день поздравления принимают инженеры, конструкторы, рабочие верфей и все, кто связан с проектированием, строительством и ремонтом судов.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026