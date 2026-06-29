День черешни, учреждения Нобелевской премии и кораблестроителей отмечают сегодня, 29 июня.

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День черешни — это неформальный, гастрономический праздник. Он символизирует радость лета, сбор урожая и просто любовь к этой ягоде. В разных странах в этот день устраивают фестивали, ярмарки и дегустации разных сортов черешни.



В некоторых других странах День черешни отмечают чуть позже — в середине или конце июля, когда черешня «в самом соку».



День учреждения Нобелевской премии отмечается 29 июня из-за того, что именно в этот день в 1900 году на заседании Королевского совета Швеции утвердили Статуты Нобелевского фонда и приняли правила, которые регламентируют деятельность институтов, присуждающих премии. Тогда заложили организационную основу для вручения наград, задуманных Альфредом Нобелем в его завещании.

В завещании от 27 ноября 1895 года изобретатель распорядился создать фонд, проценты от которого должны были ежегодно распределяться в виде премий тем, кто «в течение предшествующего года принёс наибольшую пользу человечеству». С 1901 года премии начали вручать.

День кораблестроителя, его ещё называют Днём судостроителя, — профессиональный праздник, который установили в 2017 году Постановлением Правительства РФ № 659. Инициаторами выступили Минпромторг России и АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК).

Дату выбрали в честь исторического события, именно в этот день в 1667 году царь Алексей Михайлович издал указ о строительстве фрегата «Орёл». Это был первый российский военный корабль, созданный по государственному заказу. С этого судна началась история регулярного государственного судостроения в России.

В этот день поздравления принимают инженеры, конструкторы, рабочие верфей и все, кто связан с проектированием, строительством и ремонтом судов.