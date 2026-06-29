Эксперт объяснил, почему вредно чрезмерное потребление фруктов и ягод

Потребление ягод и фруктов в большом объеме не рекомендовано, так как человеческий организм часто не может корректно справиться с большими объемами сахара и клетчатки. Такое мнение высказал доцент кафедры медицинской элементологии Мединститута РУДН Андрей Скальный.

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«Здесь дело не в какой-то мистической вредности ягод. Просто, когда за один раз вы съедаете много, то организм получает ударную дозу клетчатки и сахаров. Пищеварительной системе и микрофлоре кишечника приходится резко перестраиваться, чтобы все это переработать. Для многих это становится стрессом и выливается в неприятные симптомы», — разъяснил Андрей Скальный.

Ученый уточнил, что в одном килограмме вишен или черешен содержится порядка 20-30 грамм клетчатки, что составляет почти всю суточную норму для взрослого человека. «Сама по себе клетчатка полезна — она стимулирует работу кишечника, помогает выводить токсины. Но есть нюанс — в тонком кишечнике у нас нет ферментов, чтобы ее расщепить. Она проходит дальше в толстую кишку, где становится "едой" для наших бактерий, которые начинают активно перерабатывать клетчатку, выделяя газы — водород, метан, углекислый газ», — рассказал Андрей Скальный, подчеркнув, что именно по этой причине многие чувствуют вздутие, распирание или урчание.

Аналогичная ситуация с сахарами — в том же одном килограмме черешни содержится около 120 грамм сахара, при этом ВОЗ рекомендует суточную норму примерно в 25-30 грамм сутки. «Большое количество фруктозы за раз может перегружать пищеварительную систему. У некоторых людей она плохо всасывается в тонком кишечнике, и значительная часть доходит до толстой кишки, где тоже подвергается брожению. Это дополнительно провоцирует газообразование и дискомфорт», — объяснил Андрей Скальный в беседе с ТАСС.