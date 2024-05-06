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Общество

Медики в псковских селах в апреле получили соцвыплату в увеличенном размере

06.05.2024 11:58|ПсковКомментариев: 0

По поручению президента России с марта 2024 года повышены размеры ежемесячных социальных выплат для отдельных категорий медицинских работников, которые трудятся в сельской местности, райцентрах и малых городах. Выплату в увеличенном размере отделение Социального фонда России по Псковской области перечислило медикам уже в апреле. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении, повышение затронуло 1 890 сотрудников больниц и поликлиник региона. 

В городах и селах, где живет меньше 50 тысяч человек, максимальный размер выплат составил 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч рублей для среднего медперсонала. В населенных пунктах с числом жителей от 50 до 100 тысяч человек – 29 тысяч рублей для врачей и 13 тысяч рублей для среднего персонала.

Отделение СФР по Псковской области является оператором специальной социальной выплаты медработникам. Оно перечисляет средства на основании данных от медицинских организаций. По итогам каждого месяца учреждения региона формируют электронный реестр сотрудников, имеющих право на выплату. Наряду со сведениями о работнике в нем указана сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана. Самим врачам и медсестрам ничего предпринимать не нужно – средства от Соцфонда поступят на счета автоматически.

Специальные выплаты для медиков введены в России с 1 января 2023 года. Их получают работники первичного звена здравоохранения, районных и участковых больниц, станций и отделений скорой помощи.

Теги: #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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