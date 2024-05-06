Общество

Тематический поезд Министерства обороны РФ «Сила в правде» прибыл в Псков

Тематический поезд Министерства обороны РФ «Сила в правде» прибыл в Псков сегодня, 6 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С торжественным словом к присутствующим обратился исполняющий обязанности главы администрации города Пскова Алексей Несмашный.

«Дорогие друзья, уважаемые гости, дорогие ребята, уважаемые офицеры, солдаты. Сегодня замечательное событие и очень важное для нашего города, города Воинской славы. Сегодня мы встречаем замечательный поезд, который носит такое живое и правильное название "Сила в правде"», - обратился к присутствующим заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный.

В составе поезда ряд тематических вагонов. В передвижной выставке представлены тематические вагоны с экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, Главного военно-политического управления ВС РФ, Департамента культуры Минобороны России, Юнармии и тематический вагон Главного управления кадров МО РФ — «Военная служба по контракту — выбор сильных».

Напомним, старт акции «Сила в правде» был дан 23 февраля 2024 года на Киевском вокзале Москвы. В маршруте поезда 67 субъектов России. Состав уже проехал большую часть пути, побывав в Сибири и на дальнем Востоке. Завершит поезд свое путешествие длинною в 34 тыс. километров в Москве 8 мая.

Цель акции — противодействие попыткам фальсификации истории, демонстрация успехов и достижений армии и флота.