Общество

День радио отмечают 7 мая

7 мая вошло в историю мировой науки и техники как «День рождения радио». Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Поэтому сегодня эта дата — праздник работников всех отраслей связи.

В 1945 году 7 мая в СССР широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим, правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным Днём радио, что позднее было утверждено и указом президиума верховного совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», пишет calend.ru.

Сегодня День радио, праздник работников всех отраслей связи, отмечается не только в России. На постсоветском пространстве его продолжают отмечать 7 мая также в Беларуси, Армении и Киргизии.

Напомним, в медиахолдинг «Гражданская пресса» входят радио ПЛН FM (102,6 FM), «Европа Плюс» в Пскове (102,1 FM), «Наше радио» в Пскове (103,0 FM), «Ретро FM» в Пскове (91,5 FM), радио «Energy» в Пскове (105,3 FM).