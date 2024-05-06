Общество

Около 140 советских воинов захоронили в Псковской области по итогам двух поисковых экспедиций

В Пустошкинском районе завершила работу поисковая экспедиция «Вахта Памяти-2024». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, в рамках церемонии закрытия Вахты памяти в среду, 8 мая, состоялось торжественно-траурное захоронение останков 99 советских воинов. Мероприятие прошло на Братском воинском захоронении в деревне Алушково.

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Всего в рамках поисковой экспедиции «Вахта памяти-2024» найдены останки 100 воинов. Останки опознанного по подписанному мундштуку Николая Иванова будут переданы для захоронения на Родину в Республику Марий Эл.

На торжественную церемонию был доставлен «Огонь памяти», прибывший в Псковскую область с Могилы неизвестного солдата у Кремлевской стены участниками одноименного международного автопробега.

Напомним, что в экспедиции приняли участие более 300 поисковиков из разных регионов России и Республики Беларусь. Экспедиция проводилась при поддержке Правительства Псковской области, ООД «Движение России» и АНО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Силами еще одной экспедиции, организованной поисковым объединением «Псковский рубеж», подняты и преданы земле со всеми воинскими почестями останки 39 бойцов Красной Армии. Они захоронены в деревне Турки-Перевоз Невельского муниципального округа.

Установлено имя одного из красноармейцев. Это офицер Штаба 4-й Ударной Армии, капитан Василий Ратушняк призванный с территории Западной Украины и погибший в ноябре 1944 года.

В невельской экспедиции приняли участие поисковики из 14 отрядов 7 регионов России.