Общество

Порядка 115 акций провели в Псковской области в рамках проекта «Экомышление»

День экологического образования отметили в России 12 мая. Псковский завод «Титан-Полимер» выступает партнером и участником эколого-образовательного проекта «Экомышление», организованного руководителем псковского регионального отделения всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» Сергеем Елизаровым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фото здесь и далее: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Проект «Экомышление - экоуроки в школах Псковской области» - стартовал в 2020 году, его цель - формирование экологического мышления через любовь к Родине и ответственное отношение к природе.

Два раза в год проходит главная экологическая акция проекта - «Сдай вторсырье – накорми бездомных животных».

«За все время реализации проекта были проведены сотни экоуроков для 6000 учеников из 20 школ города Пскова и Псковской области. На всех экоуроках и акциях продвигается тема раздельного сбора бытовых отходов, экономии природных ресурсов и перехода на многоразовые товары вместо одноразовых. Главная цель – вовлечь в экоосознанный образ жизни как можно больше людей. Проведено уже более 115 экоакций, в которых приняло участие более 4500 граждан», - поделился руководитель регионального отделения всероссийского экологического общественного движения «Экосистема», создатель проекта «Экомышение» Сергей Елизаров.