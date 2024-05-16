Общество

Подъезд к пожарному водоему оборудовали в Бежаницком районе по требованию прокуратуры

Подъезд к пожарному водоему оборудовали в селе Чихачево Бежаницкого района после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение требований действующего законодательства пожарный водоем в Чихачево не оборудован соответствующим подъездом с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размером не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, а также знаком «Пожарный водоисточник».

Эти нарушения стали основанием для направления в суд искового заявления об обязании администрации сельского поселения «Чихачевское» оборудовать указанный пожарный водоем в соответствии с требованиями законодательства, которое удовлетворено судебным решением в полном объеме.

Судебное решение орган местного самоуправления исполнил. В настоящее время пожарный водоем в селе Чихачево Бежаницкого района оборудован подъездом и информационным знаком.