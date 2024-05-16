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К чему может привести интервальное голодание, объяснил врач

Интервальное голодание – популярный тип питания, который якобы способствует оздоровлению организма и снижению веса. Его классический вариант предполагает 16-часовое воздержание от пищи, после которого восемь часов можно не ограничивать себя в еде, рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, в основе концепции интервального голодания лежат ложные заявления и стереотипы.

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«Адепты интервального голодания утверждают, что за таким подходом стоит наука, и ссылаются на работы нобелевского лауреата, японского ученого Ёсинори Осуми. Они связывают интервальное голодание с процессом аутофагии, то есть с "поеданием" клетками организма отработанных веществ и разных зловредных клеток, например, онкологических. Кроме того, приверженцы интервального голодания утверждают, что при таком способе питания снижаются инсулиновые пики (повышение уровня инсулина в крови во время приема пищи, – ред.) в организме. Все это не соответствует действительности», – цитирует радио Sputnik Зухру Павлову.

При режиме питания 8/16 человеку приходится выбирать один из двух вариантов: принимать пищу примерно с полудня до 20:00 или с 8:00 до 16:00, продолжила она. Первая схема означает отказ от полноценного завтрака, отметила врач.

«Кто-то пропагандирует, что идеально есть с полудня и до 20:00. Кто-то говорит, что с утра и до 16:00. Такие альтернативы. Предложение не завтракать – изначально неправильное и неблагоприятное для организма. Когда человек не ест утром, он лишает себя возможности поддерживать мышечную массу и дополнительно "триггерит" выработку кортизола (гормон стресса, уровень которого в крови повышается по утрам, – ред.), потому что отсутствие завтрака после начала активного бодрствования – стрессовая ситуация для организма», – пояснила Зухра Павлова.

Если все приемы пищи происходят примерно до 16:00, человек фактически отказывается от ужина, считает она.

«Людей, которые ложатся в 21:00, довольно мало. И получается, что человек очень долго не ест, причем не только в ночное время, но и в период активности, когда у него большая физическая и умственная нагрузка. Он на работе, но не ест, не получает питательных веществ. Это почва для того, чтобы он не "наел" суточную норму белка. Считается, что без трех полноценных приемов пищи – завтрака, обеда и ужина – нельзя получить необходимое количество белка, а без этого начинают разрушаться мышцы», – предупредила Зухра Павлова.

Научное исследование показало, что интервальное голодание может повышать риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, добавила врач.

«Исследование, которые не так давно прогремело, продемонстрировало, что риск сердечно-сосудистых заболеваний при интервальном голодании увеличивается. Но главное, "сектантство" интервального голодания во многом строилось на утверждении, что при таком способе питания снижаются риски онкологии. Нет. В этом исследовании было показано, что риск умереть преждевременно у человека с онкологическим заболеванием значительно выше, если он придерживается интервального голодания. Рассыпалась вся эта теория», – заключила Зухра Павлова.