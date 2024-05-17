Общество

Шесть тысяч сосен высадили в Псковском районе в рамках акции «Сад памяти»

Международная акция «Сад памяти», которая имеет особое значение для сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, проводится на территории Псковской области в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках акции в Псковском районе было высажено около 6 тысяч сосен на площади 2 га.

В мероприятии приняли участие сотрудники комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, Псковского лесничества и Противопожарного лесного центра.

Международная патриотическая акция «Сад памяти» впервые проведена в 2020 году. Главная цель — высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно зеленые памятники высаживают во всех российских субъектах, а также за рубежом.

Напомним, что акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке министерства просвещения РФ, министерства природных ресурсов РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках президентского национального проекта «Экология».