Общество

Прокуратура выявила тараканов в детском саду в Великих Луках

Нарушения в области санитарно-эпидемиологического законодательства выявила прокуратура в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в городе Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

На основании поступившего обращения гражданина прокуратура провела проверку. Установлено, что отделка стен групп имеет дефекты в виде отслоения плиточного покрытия и осыпания штукатурки. Кроме того, в клеевых ловушках обнаружены мертвые тараканы. Таким образом, выявлены нарушения «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В целях устранения нарушений и недопущения их впредь прокуратура города внесла представление в адрес директора учреждения.