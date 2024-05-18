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Общество

Прокуратура выявила тараканов в детском саду в Великих Луках

20.05.2024 08:17|ПсковКомментариев: 0

Нарушения в области санитарно-эпидемиологического законодательства выявила прокуратура в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в городе Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре. 

На основании поступившего обращения гражданина прокуратура провела проверку. Установлено, что отделка стен групп имеет дефекты в виде отслоения плиточного покрытия и осыпания штукатурки. Кроме того, в клеевых ловушках обнаружены мертвые тараканы. Таким образом, выявлены нарушения «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В целях устранения нарушений и недопущения их впредь прокуратура города внесла представление в адрес директора учреждения.

Теги: #детский сад
Источник: Псковская Лента Новостей
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