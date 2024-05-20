Общество

Феминизация ВИЧ-инфекции наблюдается в Псковской области

Круглый стол на тему «Реализация мер по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории Псковской области» состоялся накануне Всемирного дня памяти жертв СПИДа в Псковской инфекционной клинической больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Для участия в мероприятии был приглашен широкий круг экспертов инфекционной больницы, центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главные внештатные специалисты комитета по здравоохранению, представителя управления Роспортребнадзора, Красного креста, общественные активисты.

В комитете напомнили, что в 2022 году Центр профилактики и борьбы со СПИД вошел в состав Псковской областной инфекционной клинической больницы. Это позволило обеспечить комплексный подход в диагностике ВИЧ-инфекции.

И.о. заместителя главного врача по профилактике и борьбе со СПИД, заместитель главного врача по лабораторно-диагностической работе Галина Горбунова в своем докладе рассказала о ситуации в Псковской области по данному заболеванию и основных тенденциях. Например, в Псковской области удается выявлять заболевание на раннем этапе, наблюдается феминизация ВИЧ-инфекции и смещение среднего возраста пациентов 35-55 лет, раньше он был 30-45 лет.

Главный врач инфекционной больницы Анастасия Повторейко отметила необходимость подключения муниципальных администраций к профилактике ВИЧ, особенно в удалённых районах.

В этом году в регионе была разработана межведомственная программа по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения Псковской области на 2024-2026 годы.

Все участники круглого стола отметили рост уровня оказания помощи ВИЧ-пациентам и необходимость продолжения работы в этом направлении.