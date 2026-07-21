Врач призвала не покупать нарезанные арбузы

Ассистент кафедры гигиены института профилактической медицины Пироговского университета Мария Селезнева объяснила, почему россиянам стоит отказаться от покупки нарезанных арбузов.
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Она добавила, что покупка нарезанных арбузов в местах стихийной торговли или на открытых прилавках, где они хранятся не в холодильнике, может грозить пищевым отравлением. Специалистка посоветовала покупать только целые арбузы без повреждений, трещин и следов механического воздействия. Перед употреблением важно также тщательно вымыть кожуру под проточной водой, пишет «Лента.ру».
Если же покупать разрезанный арбуз, его нужно хранить исключительно в холодильнике и съесть в течение 24 часов, уточнила Мария Селезнева.