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Врач призвала не покупать нарезанные арбузы

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Ассистент кафедры гигиены института профилактической медицины Пироговского университета Мария Селезнева объяснила, почему россиянам стоит отказаться от покупки нарезанных арбузов. 

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«После нарушения целостности кожуры мякоть арбуза становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов, особенно в условиях высокой температуры окружающей среды. Даже при внешнем отсутствии признаков порчи продукт может быть негодным к употреблению», — объяснила Мария Селезнева.

Она добавила, что покупка нарезанных арбузов в местах стихийной торговли или на открытых прилавках, где они хранятся не в холодильнике, может грозить пищевым отравлением. Специалистка посоветовала покупать только целые арбузы без повреждений, трещин и следов механического воздействия. Перед употреблением важно также тщательно вымыть кожуру под проточной водой, пишет «Лента.ру».

Если же покупать разрезанный арбуз, его нужно хранить исключительно в холодильнике и съесть в течение 24 часов, уточнила Мария Селезнева.

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