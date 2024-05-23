Общество

«Под охраной ручного тигра»: в Выбутах проходит «Археология выходного дня»

«Археология выходного дня» проходит в погосте Выбуты Псковского района 25-26 мая. Об этом сообщается в группе «Археологическое общество Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Археологическое общество Псковской области» / «ВКонтакте»

«Работа на раскопках в Выбутах кипит! Мы ведем раскопки по всей площади запланированного участка: грунт не только тщательно перебирается, но и промывается, чтобы не пропустить мельчайшие находки», - рассказали археологи.

Они поблагодарили всех, кто принял участие в «Археологии выходного дня» и приехал в экспедицию в свой выходной.

«Пока мы копаем раскоп, лагерь остаётся под надёжной охраной ручного тигра», - добавили археологи.

Ранее сообщалось, что выброшенного на парковку кота в погосте Выбуты пристроили археологи, которые находятся там в рамках волонтерской археологической экспедиции «Выбуты-2024».

Напомним, волонтерская археологическая экспедиция «Выбуты 2024» началась 19 мая.