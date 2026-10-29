Рассмотрение жалобы на приговор Льву Шлосбергу* отложили до 6 ноября

Судебное заседание суда апелляционной инстанции по уголовному делу в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* по ходатайству стороны защиты отложено на 10.00 6 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Напомним, Льва Шлосберга* осудили 17 августа за распространение фейков об армии и дискредитацию ВС РФ и приговорили к лишению свободы на 11 лет и 1 месяц. Наказание политик отбывает в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, Льва Шлосберга* лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов, чатов и групп электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, на 6 лет.

*В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.