 
Общество

Переходящее знамя «Лучший студенческий отряд» могут учредить в Псковской области

0

На октябрьской сессии депутатский корпус Заксобрания принял закон о государственной поддержке студенческих отрядов. На законодательном уровне установлены виды информационной и методической помощи, а также меры стимулирования студентов к участию в движении, которое даёт им первый трудовой опыт и возможность внести вклад в развитие страны. Об этом сообщили в Законодательном Собрании Псковской области. 

Одно из положений закона наделяет губернатора правом учредить переходящее знамя «Лучший студенческий отряд Псковской области». Награда будет ежегодно вручаться победителю конкурса, организованного региональным министерством молодёжной политики. Учреждение переходящего знамени «Лучший студенческий отряд Псковской области» должно повысить престиж студенческих отрядов и поощрить трудовую активность молодёжи.

«За» проголосовали 25 депутатов. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026