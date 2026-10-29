Переходящее знамя «Лучший студенческий отряд» могут учредить в Псковской области

На октябрьской сессии депутатский корпус Заксобрания принял закон о государственной поддержке студенческих отрядов. На законодательном уровне установлены виды информационной и методической помощи, а также меры стимулирования студентов к участию в движении, которое даёт им первый трудовой опыт и возможность внести вклад в развитие страны. Об этом сообщили в Законодательном Собрании Псковской области.

Одно из положений закона наделяет губернатора правом учредить переходящее знамя «Лучший студенческий отряд Псковской области». Награда будет ежегодно вручаться победителю конкурса, организованного региональным министерством молодёжной политики. Учреждение переходящего знамени «Лучший студенческий отряд Псковской области» должно повысить престиж студенческих отрядов и поощрить трудовую активность молодёжи.

«За» проголосовали 25 депутатов.