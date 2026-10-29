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Двух мировых судей в Псков и Великие Луки назначили депутаты

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Кандидатуры двух мировых судей утвердили на участки в Пскове и Великих Луках на третьей сессии Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мировым судьей судебного участка №36 в Великих Луках назначена Наталья Тайкова. Стаж в юриспруденции составляет 14 лет и 11 месяцев.

Мировым судьей судебного участка №41 в Пскове стала Вера Мухрынова. Общий стаж работы в области юриспруденции - 18 лет и 10 месяцев.

«За» проголосовали 25 депутатов Законодательного Собрания Псковско области.

«Желаю успешной работы и справедливого правосудия», — поздравил председатель ЗакСа Борис Елкин.
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Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Председатель Законодательного Собрания Псковской области.

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