Двух мировых судей в Псков и Великие Луки назначили депутаты

Кандидатуры двух мировых судей утвердили на участки в Пскове и Великих Луках на третьей сессии Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мировым судьей судебного участка №36 в Великих Луках назначена Наталья Тайкова. Стаж в юриспруденции составляет 14 лет и 11 месяцев.

Мировым судьей судебного участка №41 в Пскове стала Вера Мухрынова. Общий стаж работы в области юриспруденции - 18 лет и 10 месяцев.

«За» проголосовали 25 депутатов Законодательного Собрания Псковско области.