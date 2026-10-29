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Новый порядок получения разрешений на добычу крупных животных утвердили в Псковской области

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Депутаты регионального парламента уточнили законодательную норму, регулирующую выдачу разрешений на добычу копытных животных и медведей в Псковской области. Принятый закон меняет правила для охотников, которые не смогли добыть зверя в свой первый разрешенный период, сообщили в Законодательном Собрании Псковской области. 

Изображение сгенерировано нейросетью

Как и раньше, одному человеку на сезон полагается только одно разрешение на добычу конкретного вида – получить сразу два разрешения на один сезон нельзя. Но если охотник купил разрешение, но за установленный законодательством 30-дневный срок так и не добыл животное, он получает право получить второе разрешение на тот же вид в этом же сезоне. Чтобы реализовать эту возможность, охотник обязан официально сдать в региональный орган власти ту часть старого разрешения, где указано, что добыча не состоялась.

Нововведение должно поощрить охотников активнее участвовать в учете зверя в общедоступных угодьях.

Принятый закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, но его нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 ноября 20226 года.

«За» проголосовали 24 депутата Законодательного Собрания Псковской области.

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