Общество

Псковичам напомнили способы связаться со следователями

Связаться с сотрудниками следственного управления Следственного комитета России по Псковской области можно по различным каналам связи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственный комитет Российской Федерации уделяет большое внимание работе с обращениями граждан. Сотрудники ведомства внимательно рассматривают каждое из них, стремятся дать ответ в кратчайшие сроки, ставят на особый контроль наиболее сложные ситуации, чтобы восстановить справедливость, обеспечить исполнение закона и правопорядок в нашей стране», - отметили в ведомстве.

В следственном управлении существуют различные каналы связи:

телефон для справочной информации: (8112) 29-06-15,

телефон доверия: 8(981) 350-71-57,

телефон для приема сообщений от жителей новых субъектов РФ, а также жителей Украины, прибывших на территорию России: 8(911) 360-10-92,

круглосуточный телефон «Ребёнок в опасности»: короткий номер 123 или 8(911) 362-27-78,

телефон для приема сообщений от представителей бизнеса, подвергшихся давлению: 8(960) 229-71-09,

телефон для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: 8(911) 360-10-92,

телефон по вопросу записи на личный прием: 8(8112) 290-633,

адрес: город Псков, переулок Комиссаровский, дом №1,

интернет-приемная,

Telegram-канал.

«Граждане могут в любое время подать обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов СУ СК России, а также по другим вопросам, требующим вмешательства со стороны руководства следственного управления, уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии. Офицеры Следственного комитета России принимают во внимание популярность социальных сетей. В связи с этим ведомством налажена коммуникация с пользователями, которые для получения помощи могут обратиться в следственное управление через аккаунт социальной сети "ВКонтакте". Подобное взаимодействие позволяет следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением. Этому способствует и активная практика личных приемов граждан сотрудниками и руководством следственного управления».