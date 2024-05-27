Псковичам напомнили способы связаться со следователями

Связаться с сотрудниками следственного управления Следственного комитета России по Псковской области можно по различным каналам связи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
В следственном управлении существуют различные каналы связи:
«Граждане могут в любое время подать обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов СУ СК России, а также по другим вопросам, требующим вмешательства со стороны руководства следственного управления, уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии. Офицеры Следственного комитета России принимают во внимание популярность социальных сетей. В связи с этим ведомством налажена коммуникация с пользователями, которые для получения помощи могут обратиться в следственное управление через аккаунт социальной сети "ВКонтакте". Подобное взаимодействие позволяет следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением. Этому способствует и активная практика личных приемов граждан сотрудниками и руководством следственного управления».