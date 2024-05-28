Общество

СДЭК восстановит выдачу отправлений не позднее 29 мая

Пункты выдачи заказов СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая, компания работает над полным возобновлением обслуживания, сообщил директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.

«ПВЗ СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее завтрашнего дня, 29 мая. Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы», - цитирует его РИА Новости.

Ранее компания сообщала, что технический сбой затронул приложение и сайт логистической компании СДЭК, из-за чего временно приостановлена выдача и прием отправлений, компания пока не готова возобновить обслуживание, несмотря на восстановительные работы.

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Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare - соответствующие сообщения появились в аккаунте группировки в соцсети X. Жалобы пользователей на проблемы с приемом и выдачей отправлений у СДЭК появились еще 26 мая, а на следующий день компания сообщила о масштабном техническом сбое и планах возобновить работу уже 27 мая.