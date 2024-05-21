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СДЭК из-за сбоя приостановил прием и выдачу посылок в ПВЗ

СДЭК столкнулся со сбоем вычислительных мощностей, из-за которого не работают сайт и приложение оператора, также приостановлены прием и выдача отправлений в ПВЗ.

«Вследствие сбоя в работе вычислительных мощностей в настоящее время не работают приложение и сайт СДЭК, а также невозможны прием и выдача отправлений на ПВЗ», - говорится в сообщении оператора.

Компания отмечает, что работает над восстановлением работоспособности своих сервисов, пишет «Интерфакс».

После устранения технических проблем компания возобновит выдачу посылок, уточняется в сообщении.