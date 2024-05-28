Общество

ВелоПсков: быть или не быть

Туристическим городом Псков уже стал, беговым тоже. А вот велогородом назвать его пока язык не поворачивается. Но все еще впереди?

Какова на сегодня городская велоинфраструктура, удобны ли велодорожки для горожан и туристов, и превратится ли в ближайшее время Псков в город, дружелюбный к велосипедистам, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Все смешалось: кони, люди

В лучших велосипедных городах мира все устроено так, чтобы люди на двухколесном транспорте, водители и пешеходы не мешали друг другу. Для этого в основном на проезжей части выделены специальные дорожки для велосипедов, по которым в идеале можно быстро и беспрепятственно проехать весь город.

А как у нас? Работа по созданию велосипедной сети в Пскове ведется, и на многих тротуарах уже нарисованы дорожки. Но, к сожалению, выделенные полосы есть не везде, да и не всегда пешеходы их стремятся видеть. Велосипедисты тоже носятся по тротуарам, пугая тех, кто идет пешком. Одним словом, пока велосети как таковой нет, а есть просто попытка отрегулировать движение пеших и «конных» на тротуарах.

С чем приходится сталкиваться, если есть желание использовать велосипед не для прогулок за городом, а как полноценный городской транспорт? Например, ездить на нем на работу с ближнего Запсковья до ул. Петровской, где находится редакция ПЛН?

Новенькая свеженарисованная велодорожка сейчас появилась на улице Труда. Но после пересечения с Текстильной маршрут исчезает. Тротуар вполне удобен для велосипедистов: бордюры на уровне асфальта, само покрытие тоже ровное. Но взаимного недовольства всех участников движения не избежать: пешеходы не ходят строем по правой стороне тротуара и порой занимают собой его весь. Приходится притормаживать, сигналить, благодарить.

Отдельный квест - мост. Согласно ПДД, передвигаться по тротуару моста на велосипеде запрещено, надо спешиваться. Но так как запрещающих знаков нет, то большинство велолюдей по мосту едут. Что тоже создает неудобства, как для пешеходов, так и для самих велосипедистов.

Следующая обозначенная разметкой велодорожка появляется только после моста на четной стороне Рижского проспекта. Но белая полоса разметки пропадает где-то на середине пути, поэтому опять приходится объезжать идущих по велополосе пешеходов.

В общем, перемещаться по тротуарам на велосипеде вполне возможно, но было бы значительно лучше, если бы дорожки были обозначены на протяжении всего маршрута.

Более-менее с этим обстоят дела на главных дорожных артериях - Рижском и Октябрьском проспектах. От площади Ленина до ул. Вокзальной действительно есть велодорожка, почти непрерывная. Правда, возле здания, где расположен офис команды 2018, она почему-то сдвигается влево, что не совсем удобно, а на остановке «Летний сад» и вовсе исчезает, хотя знак, что велодорожка существует, стоит. Далее путь для велосипедистов прорисовывается, хотя кое-где обозначения на асфальте почти стерлись.

На Рижском проспекте велопуть начинается от Четырех Углов по четной стороне улицы. Но, как уже отмечала выше, после обозначения велосипеда на асфальте, разметка пропадает. Около здания на Рижском, 16 велодорожки (и велосипедисты на ней) скачут, как попало, по брусчатке. Далее, вплоть до ул. Юбилейной маршрут обозначен хорошо, что дисциплинирует и велосипедистов, и пешеходов. Но после перекрестка обозначений для велотранспорта нет. И опять приходится передвигаться среди пешеходов. И со скоростью пешеходов.

Получше обстоят дела на реконструированных улицах Калинина и Свердлова, где велодорожки не только обозначены знаками, но и отделены от тротуарной части газоном (правда, это не мешает пешеходам все равно по ним ходить).

Вполне удобны для двухколесного транспорта и набережная Великой, и дорожка вдоль крепостной стены на набережной Псковы. Там владельцам двухколесного транспорта есть, где разогнаться, и пешеходный трафик в дневное время не такой большой. Поэтому этот маршрут можно использовать как своеобразный объездной путь. Например, если вам от площади Победы нужно доехать до Запсковья, можно спокойно прокатиться вдоль рек без риска попасть под колеса авто или вызвать недовольство пешеходов, а заодно красотами города полюбоваться.

Также хорошие велодорожки в парках и скверах. В том же Финском парке или в Сквере пограничников они находятся на некотором расстоянии от пешеходных зон и четко обозначены знаками и разметкой. Правда, большинство такой велоинфраструктуры все-таки не предназначено для оперативного пересечения территории парка, а создано скорее для прогулок на двухколесном транспорте.

В парках есть и удобные парковки для велосипедов. Чего не скажешь о других частях города. Да, неплохие стоянки для такого транспорта есть у торговых центров, в том числе и крытые, а также у некоторых кафе и спортивных центров. И на этом все.

К разработке концепции существующей велосети в свое время приложило силы движение «Убитые дороги». Но, по словам активиста движения, члена городской комиссии по безопасности дорожного движения Николая Мелькова, общественников ограничили тротуарами. «Мы предлагали сделать велодорожки на дорогах, но ГИБДД и администрация города были против. Нам сказали: делайте за счет пешеходов. Так появилась эта сеть велодорожек на тротуарах. Исключение - улицы Калинина, Свердлова, Герцена, где проводилась реконструкция и были сделаны отдельные велодорожки», - пояснил Николай Мельков. И добавил, что попытка сделать выделенную полосу на проезжей части на ул. Герцена не увенчалась успехом. Дорожка и поныне там есть, но используется она не велосипедистами, а автомобилистами - под парковку.

Будет велогород?

И все же надежда, что город станет более приветливым к экологическому транспорту и людям на нем, есть. В настоящее время уже начинается реализация нового проекта строительства велосипедной инфраструктуры в Пскове, который был разработан в прошлом году.

«Проектом предусматривается комплекс работ по устройству велосипедных дорожек в городских парках и на улично-дорожной сети города с многоэтапной реализацией», - пояснил Псковской Ленте Новостей заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко.

Первым этапом проекта станет устройство велосипедных дорожек в парковых зонах общей протяженностью 6,165 км. В частности, речь идет о Дендропарке, площади Ленина, объезде Кремля, набережной Великой за заводом «Плескава», Сквере Ветеранов. На втором этапе планируется устройство велосипедных дорожек без внесения изменений в покрытия улично-дорожной сети. В перечне - 78 участков основных улиц Пскова, где на тротуарах должно появиться 65,694 км велодорожек. На третьем этапе планируется строительство велосипедных дорожек «с благоустройством прилегающих территорий и размещением объектов велосипедной инфраструктуры». 16,212 км таких дорожек появится на Дальнем Завеличье и Дальнем Запсковье, а также в Овсище.

«На первую очередь предлагается сеть велодвижения, которая в значительной степени отвечает существующим потребностям населения, выявленным в ходе опросов. Сеть первоочередных дорожек будет способствовать формированию традиции пользования велосипедами у более широких слоев населения», - пояснил Алексей Саенко.

По его словам, предлагаемая сеть представляет собой основной каркас велодорог Пскова, который принципиально напоминает систему магистралей общегородского значения, но не совпадает с ней, так как рассекает рекреационные территории.

«В рамках первой очереди сеть объединит парковые дорожки с велодорогами для поездок по городу. Общая протяженность предлагаемых велодорожек составит 13,38 км. Организация велосипедного движения там не требует значительных вложений и может быть легче реализована, чем по трассам, предлагаемым на расчетный срок до 2030 года», - пояснил заместитель главы администрации.

Он отметил, что в первую очередь велодорожками будут обеспечены направления с массовыми перемещениями велосипедистов и обеспечена возможность непрерывного проезда на велосипедах по территории города. Также Алексей Саенко заметил, что большого числа жалоб на отсутствие велопарковок в городе не отмечается. Но при благоустройстве большего числа общественных территорий устройство велопарковок предусматривается.

Включение в велосипедную инфраструктуру дорожной сети также будет рассмотрено, но в будущем. «Размещение велодорожек в составе проезжих частей не могут быть рекомендовано на направлениях с непрерывным движением, а на направлениях с регулируемым движением они должны иметь серьезные разграничения от полос со смешанными транспортными потоками», - пояснил он.

Так что пока Псков будет обрастать велодорожками на тротуарах. «Участки с минимальными вложениями средств - это за счет существующих тротуаров», - прокомментировал идеи проекта Николай Мельков.

Кроме того, общественник также обратил внимание на проблему велодорожек в парках. По его словам, в местах отдыха должны быть только велодорожки для детей. «Парк не для катания на велосипедах. Дети - да, а взрослые - нет. Иначе, такая же будет история, как в Финском парке, где по дорожкам гоняют на СИМах со скоростью 30 км/ч. И мы придумываем на комиссиях, как в парках ограничить скорость. Надо делать так, чтобы в последующем не болела голова. Парк - это для детей, наделали кучу дорожечек, и пусть дети там учатся кататься. И вам будет приятно гулять, не думая о том, что сейчас какой-нибудь «сверхразум», летя на мощном самокате, не справится с управлением», - отметил Николай Мельков.

Также, по его словам, самым сложным будет строительство велополос на мостах, поскольку для этого нужна будет реконструкция этих объектов.

Из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что работа предстоит сложная. Но уже хорошо, что она ведется. Хотя бы «нарисованные» велодорожки появятся в ближайшее время на тротуарах большинства улиц Пскова. Что уже сделает более удобным передвижение велосипедистов и пешеходов. А если параллельно будут строиться отдельные дорожки для двухколесного транспорта, велопарковки и другая необходимая и инфраструктура, то возможно к 2030 году Псков войдет в какой-нибудь рейтинг городов, дружелюбных к велосипедистам.

Светлана Синцова