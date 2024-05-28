Общество

Великолукские полицейские ответили на вопросы родителей школьников

Общешкольное собрание с участием сотрудников Госавтоинспекции и родителей учащихся начальных классов прошло в Великих Луках в средней общеобразовательной школе №6 имени А. В. Попова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Были рассмотрены вопросы обеспечения транспортной безопасности детей в период летних школьных каникул, в том числе ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории города за истекший период 2024 года.

Говорилось, в частности, о положениях Правил дорожного движения Российской Федерации в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, мотоциклистов, а также ответственности за нарушение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Особо отмечалась необходимость применения детских удерживающих устройств в салонах транспортных средств.

В ходе собрания родители задавали интересовавшие их вопросы представителю Госавтоинспекции.