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Диетолог предложила оставить в школьных столовых диетическую пиццу

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Пицца не имеет установленной физиологической нормы для детей и не должна присутствовать в ежедневном рационе. Однако она может оставаться в школьном меню эпизодически, если заменить майонез, кетчуп и колбасные изделия на томатную пасту, отварное мясо и свежие овощи, сообщила диетолог, замдиректора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета (НГУ), доктор медицинских наук Дарья Подчиненова.

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«Пицца не является безусловно вредным блюдом, опасной может быть ее промышленная рецептура: майонез, кетчуп с добавленным сахаром, колбасные изделия с избытком соли и пищевых добавок. При замене этих компонентов на томатную пасту, сметану, отварное мясо или птицу и свежие овощи пицца может оставаться в школьном меню как эпизодическое блюдо, не нарушающее принципы здорового питания», — сказала специалист.

По словам диетолога, обычная пицца — источник насыщенных жиров и рафинированных углеводов, регулярное и ежедневное потребление которых приводит к избыточному энергобалансу и способствует развитию ожирения и сахарного диабета второго типа.

«Дискуссия должна идти не о запрете пиццы как таковой, а о регламентации ее рецептуры — так же, как уже регламентировано использование колбасных изделий (только вареная колбаса, не чаще одного раза в неделю, после тепловой обработки)», — резюмировала врач.

Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская выступила против присутствия пиццы в меню российских школьных столовых, отметив вредность этого блюда для учеников, пишет ТАСС .

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