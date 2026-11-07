Диетолог предложила оставить в школьных столовых диетическую пиццу

Пицца не имеет установленной физиологической нормы для детей и не должна присутствовать в ежедневном рационе. Однако она может оставаться в школьном меню эпизодически, если заменить майонез, кетчуп и колбасные изделия на томатную пасту, отварное мясо и свежие овощи, сообщила диетолог, замдиректора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета (НГУ), доктор медицинских наук Дарья Подчиненова.
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По словам диетолога, обычная пицца — источник насыщенных жиров и рафинированных углеводов, регулярное и ежедневное потребление которых приводит к избыточному энергобалансу и способствует развитию ожирения и сахарного диабета второго типа.
Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская выступила против присутствия пиццы в меню российских школьных столовых, отметив вредность этого блюда для учеников, пишет