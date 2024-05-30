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Общество

Росгвардейцы провели профориентационное занятие для учащихся Псковского политехнического колледжа

30.05.2024 20:00|ПсковКомментариев: 0

Росгвардейцы провели профориентационное занятие для учащихся Псковского политехнического колледжа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Студентам рассказали о ведомственных высших учебных заведениях.

Сегодня офицеров для Росгвардии готовят в Новосибирском, Пермском и Саратовском военных институтах войск национальной гвардии и Санкт-Петербургской академии.

Выпускники вузов Росгвардии назначаются в подразделения, обеспечивающие общественную безопасность, охрану важных государственных объектов и решение других задач, стоящих перед ведомством. 

Информацию о поступлении можно узнать на сайтах образовательных учреждений, а также в региональном управлении Росгвардии.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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