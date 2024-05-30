Росгвардейцы провели профориентационное занятие для учащихся Псковского политехнического колледжа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
Студентам рассказали о ведомственных высших учебных заведениях.
Сегодня офицеров для Росгвардии готовят в Новосибирском, Пермском и Саратовском военных институтах войск национальной гвардии и Санкт-Петербургской академии.
Выпускники вузов Росгвардии назначаются в подразделения, обеспечивающие общественную безопасность, охрану важных государственных объектов и решение других задач, стоящих перед ведомством.
Информацию о поступлении можно узнать на сайтах образовательных учреждений, а также в региональном управлении Росгвардии.