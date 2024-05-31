Общество

Сотрудники себежской колонии провели для детей экскурсию в кинологический городок

К Международному дню защиты детей личный состав исправительной колонии №6 организовал для воспитанников «Социального реабилитационного центра для несовершеннолетних Себежского района» ряд мероприятий: выставку образцов снаряжения сотрудника ФСИН России и мини-экскурсию в кинологический городок учреждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Юные гости с большим удовольствием осмотрели представленную экспозицию и даже примерили на себя отдельные элементы экипировки. Но больше всего эмоций и впечатлений у детей вызвало посещение городка, где содержатся и дрессируются служебные собаки. Здесь их ждал настоящий сюрприз. Старший инструктор-кинолог учреждения Андрей Федотов продемонстрировал навыки и умения своего четвероногого напарника – собаки Виконты. Показательные выступления вызвали у зрителей бурю положительных эмоций и радости», - рассказали в ведомстве.

После детей ждали сладкие подарки и угощения.