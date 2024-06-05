Общество

Доходы бюджета ФОМС в Псковской области уменьшились почти на 4 млн рублей

Изменение бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов утвердили депутаты на сессии областного Собрания 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Согласно изменениям, закон о бюджете фонда будет дополнен статьей 6.1 и приложением 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета фонда».

Также, согласно проекта закона, общая сумма доходов территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области 2024 года уменьшена на 3 млн 832,7 тысячи рублей, в том числе на 0,1 тысячи рублей за счет возврата остатков на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала; на 67,4 тысячи рублей за счет возврата остатков на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения и на 3 млн 765,2 тысячи рублей за счет софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 7 млн 212,7 тысячи рублей с учетом фактического поступления. Безвозмездные поступления уменьшены на 11 млн 45,4 тысячи рублей.

Увеличены показатели расходов бюджета фонда 2024 года на 179 млн 824,7 тысячи рублей, в том числе на государственную программу Псковской области «Развитие здравоохранения» на сумму 175 млн 951,5 тысячи рублей, на непрограммные направления деятельности на сумму 3 млн 873,2 тысячи рублей.

Параметры доходной и расходной части на плановый период 2025 и 2026 годов остаются без изменений.