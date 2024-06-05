Общество

Спорт для всех, тротуары для детей, двор для туристов: депутат Псковской гордумы проконтролировала решение проблемных вопросов округа

Иногда решение проблем, инициированное одними псковичами, делает лучше жизнь многих других. Именно таким вопросам был посвящен контрольный выезд депутата Псковской городской Думы Галины Неваленной вместе с представителями администрации Пскова на округ №13. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Для всего микрорайона

Первой точкой выезда стал физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) у школы № 20 на улице Текстильной в Пскове. При строительстве этого современного стадиона были проблемы, с несколькими подрядчиками пришлось расторгнуть договорные отношения. Но сейчас спортивный объект готов, и в конце учебного года на искусственном футбольном поле и беговых дорожках уже занимались школьники.

Поэтому вопрос, который обсудили участники встречи, касался возможности пользоваться школьным стадионом не только учащимся, но и всем жителям ближайших домов.

«Этот ФОКОТ позиционировался как центр притяжения не только для школы, но и для всего микрорайона, - заметила Галина Неваленная. - Этот объект в поле зрения всех жителей Запсковья. И все - дети и взрослые ждут. Когда откроется ФОКОТ. Для того, чтобы можно было заниматься. Тем более, сейчас лето, каникулы»

Однако в этом случае сразу встал вопрос безопасности спортивной площадки.

«В этом случае присматривать кому-то нужно», - заметил председатель гордумы Александр Гончаренко. «Сто процентов! Иначе разнесут», - добавил глава города Борис Елкин.

Директор учебного заведения также заметила, что когда только площадку планировалось строить, ограждение вокруг школьной территории хотели сделать повыше. И, что однозначно - на территории спорткомплекса необходимо видеонаблюдение.

Правда, в итоге участники встречи пришли к выводу, что все эти меры неэффективны, если у пользователей спортивного объекта не будет желания его беречь. «Вандалы всегда были и будут. Разные эксцессы были на разных ФОКОТах. Бояться бесполезно. Бывает, и под камерами ломают», - заметил Борис Елкин.

Но все же решили: до установки системы видеонаблюдения открывать ФОКОТ для общего пользования не стоит.

«Запрос граждан, чтобы пустить их для занятий спортом, сейчас решаем. Если мы говорим об учебном процессе, то это всё делается под контролем педагогов, преподавателей и поэтому проблем никаких нет. Что касается общего доступа, будет вывешено руководством школы расписание, когда можно будет пользоваться ФОТОТом. В ближайшее время будет устанавливаться камера видеонаблюдения для того, чтобы предотвратить вандализм и обезопасить данный объект. Думаю, что до конца июня мы с камерами закончим и объект откроется для общего доступа», - пояснил Борис Елкин.

«Мы с нетерпением ждем открытия ФОТОТа, - отметила Галина Неваленная. - Хочется обратиться ко всем жителям, чтобы бережно относились к этой красоте. Здесь всё продумано, современные технологии, но это требует бережного отношения».

Перемены видны!

Участники выезда также проконтролировали ход работ по ремонту проезда между домами 39 и 47 по ул. Труда. Еще совсем недавно по дороге вдоль детского садика, соединяющей улицу Труда с центральной частью микрорайона, страшно было ходить и ездить — вся в выбоинах и глубоких ямах. Буквально в считанные недели эта территория преобразилась: уже сделано основание проезжей части, готовы широкие тротуары и скоро будет уложен асфальт.

«По этому объекту были обращения и родителей детей, которые ходят в детский сад, и жителей — чтобы делать и дорогу, и тротуары. И вот в течение года вопрос решился. Строительство здесь в полном разгаре. Год назад мы здесь были, и люди скептически были настроены. А теперь уже просят сделать и дворик рядом», - рассказала Галина Неваленная.

«Это понятно. Чем больше делаешь, тем больше проблем выявляется, - заметил глава города. Но главное — планомерно вести работу и не останавливаться».

Депутат выразила надежду, что «все будет завершено в сроки, как полагается». «Спасибо за поддержку, за понимание, за то, что есть возможность решать такие проблемы. Для людей главное — комфортная среда. Тем более, здесь тенистая дорожка, где теперь могут прогуливаться мамы с колясочками, пожилые люди»,- сказала Галина Неваленная.

За оперативное решение вопроса участников встречи поблагодарила и представительница родительской общественности. «Мы обращались с просьбой, чтобы к детскому саду сделали удобный подход и был организован тротуар, потому что дети ходили по проезжей части, которая была в ужасном состоянии, практически по лужам ходили. Теперь перемены видны!», - сказала женщина.

Срок окончания работ - в начале июля. «Подходам и подъездам к социальным учреждениям, школам, дошкольным учреждениям, важно уделять внимание. На этом округе мы это делаем, и на других будем продолжать делать»,- отметил глава города.

Сделать образцовым

Третьей точкой посещения стал двор дома №5 по ул. Труда. Трехэтажное здание находится в историческом центре, через двор постоянно ходят туристы, но внешний вид здания оставляет желать лучшего. Капитальный ремонт в доме уже проводился, но не решил всех проблем. Поэтому городские власти и депутаты советуют жильцам создать территориальное общественное самоуправление — ТОС. Этот инструмент уже доказал свою эффективность в решении многих проблем благоустройства дворовых и общедомовых территорий.

«Мы уже подали заявку. Сейчас мы готовим устав ТОСа, мы в принципе такие достаточно активные», - рассказал житель дома Сергей Жуков.

Борис Елкин пояснил, что в рамках грантовых конкурсов ТОС можно поменять на лестничных площадках окна, отремонтировать подъезды. «Много вариантов. Сейчас не только благоустройство можно делать, но и внутридомовые территории приводить в порядок. Участвовать можно в областном и городском конкурсах. У нас есть ТОСы, которым мы по четыре заявки одобрили. Это конкурсный отбор, но здесь почти нет проигравших. Побеждают почти все. Поэтому надо уже готовить заявки», - заметил глава города.

Сергей Жуков рассказал, что переехал в этот дом из новостройки на ул. Юбилейной, именно потому что здесь «очень хорошо, как за городом». «Центр в любом городе - это самое лучшее место. Тем более, если в семье есть дети. Я не коренной житель Пскова, но могу сказать, что с 2012 года Псков стал абсолютно другим. Достойный город, здесь великолепно работа ведется и по благоустройству», - заметил он.

Поэтому, по словам псковича, ему хочется, чтобы и его дом и территория вокруг тоже производили хорошее впечатление на горожан и туристов.

«С помощью ТОСов все эти вопросы можно решить, и дом будет образцовый», - согласился Борис Елкин.

Светлана Синцова

Фото Вадима Боченкова