Общество

Профильная комиссия рекомендовала помиловать осужденного в Псковской области

Ходатайства о помиловании двух граждан России рассмотрела комиссия по вопросам помилования на территории Псковской области на заседании 11 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете юстиции.

Фото: комитет юстиции Псковской области

При рассмотрении ходатайств о помиловании комиссия принимала во внимание такие обстоятельства, как характеристика осужденного, его поведение во время отбывания наказания, степень и характер общественной опасности совершенных преступлений, наличие искреннего раскаяния, возмещение материального и морального ущерба, причиненного преступлением, и другие существенные для рассмотрения ходатайства о помиловании обстоятельства.

«Принимая во внимание вышеизложенное и результаты голосования, комиссия посчитала целесообразным применение акта помилования в отношении одного из осужденных. Заключение с рекомендацией о помиловании будет представлено губернатору Псковской области», - добавили в комитете.