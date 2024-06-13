Общество

Михаил Ведерников вручил паспорт гражданина РФ бойцу СВО из Туркменистана

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил участнику СВО из Туркменистана Баигелди Нурмурадову паспорт гражданина Российской Федерации. В пятницу, 14 июня, глава региона приехал в гости к военнослужащему и поздравил его в окружении родных и близких с получением российского гражданства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Вручаю вам паспорт гражданина Российской Федерации. Вы не так давно стали частью нашей огромной страны, но уже являетесь примером патриотизма, настоящего мужчины и защитника Родины», — сказал Михаил Ведерников.

Вместе с главным документом каждого россиянина губернатор вручил Баигелди Нурмурадову текст Конституции РФ — главного закона страны.

Баигелди Нурмурадов переехал с семьей в Псков в начале 2024 года в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, и уже в марте заключил контракт с министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы. При выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции мужчина получил ранение. После лечения в главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко молодой человек вернулся к родным.

В домашней обстановке за чашкой чая глава региона пообщался с военнослужащим и его семьей. Баигелди Нурмурадов рассказал о своем участии в специальной военной операции и подчеркнул, что после восстановления хочет снова вернуться на фронт.

Близкие бойца СВО рассказали о том, как устроились в регионе, и поделились планами на будущее. Особо семья отметила работу регионального центра содействия переселению «Соотечественник», который не так давно создан в регионе для оказания комплекса услуг в режиме «одного окна» участникам госпрограммы переселения. Специалисты центра не только оказали помощь в оформлении нужных документов, но и поддержали семью в непростое время переезда.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим в период проведения СВО контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах, и членам их семей получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Для этого надо подать заявление о приеме в гражданство Российской Федерации по специальной форме в любой территориальный орган министерства внутренних дел РФ по своему выбору.