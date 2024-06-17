Общество

Стобалльница ЕГЭ по химии из Великих Лук рассказала о своей мечте

Стобалльница ЕГЭ по химии из Великих Лук Ольга Понкратова рассказала о своей мечте поступить в медицинский университет в Санкт-Петербург на лечебное дело. В этом году она заканчивает среднюю школу № 13 города Великие Луки. Все годы учебы в школе девушка училась только на отлично и заслуженно претендует на получение золотой медали. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото: комитет по образованию Псковской области

«Я выбрала сдавать химию, потому что мечтаю поступить в медицинский университет. Начала подготовку с середины прошлого года, чтобы заложить фундамент для учёбы в 11 классе. Не всё получалось с первого раза, некоторые моменты начала понимать спустя несколько месяцев. В подготовке очень помогла онлайн-школа и родители, которые всегда поддерживали, позволяли отдыхать, создавали дружелюбную атмосферу. Я занималась почти каждый день по несколько часов, и это дало свои плоды. Химия вообще достаточно точная, конкретная дисциплина - либо знаешь, либо нет. В итоге, так получилось, что, взглянув на КИМ, я поняла, что могу это решить, я это уже знаю и делала много раз. Вариант мне не показался сложным, признаться, я готовилась к более трудному. Тем не менее, я получила 100 баллов и очень этим довольна», - рассказала Ольга.

Кроме учебы девушка увлекается интеллектуальными играми и в составе команды «Золотые капли» стала призером интеллектуального фестиваля «Встречи на Ловати» в 2024 году. Ольга является призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии и экологии в 2023, 2024 годах, победителем муниципального этапа по географии в 2024 году, призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии в 2023 году.