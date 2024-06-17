Общество

Два случая клещевого энцефалита выявили в Псковской области - Елена Припутенко

856 клещей исследовали специалисты регионального Роспотребнадзора в Псковской области с начала сезона. Об этом сообщила руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Елена Припутенко в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Из них 851 клещ был снят с людей. Что касается клещевого энцефалита, то ни в одном клеще он выявлен не был. Боррелиоз составил 23,4%, эрлихиоз - 4,4 %, анаплазмоз - 0,7%», - пояснила руководитель управления.

Елена Припутенко отметила, что статистика говорит о наличии клещей, пораженных энцефалитом, поскольку в регионе в этом сезоне зарегистрировано два случая заболевания клещевым энцефалитом.