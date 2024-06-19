Общество

Злостных нарушителей миграционного законодательства выявили псковские полицейские в ходе проверок

Комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал - 2024» завершилась в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Цель проведения - противодействие незаконной миграции и нейтрализация угроз национальной безопасности Российской Федерации в сфере миграции.

По итогам работы сотрудники территориальных подразделений УМВД России по Псковской области проверили более 3300 объектов, в том числе: более 500 объекта жилого сектора и мест размещения иностранцев, а также более 2800 объектов автотранспорта.

В ходе проверок выявлено 9 фактов фиктивной регистрации по месту пребывания (проживания), возбуждено 4 уголовных дела: по статье 322.2 УК РФ – 1, по статье 322.3 УК РФ – 3.

Установлен факт незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации, в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 322 УК РФ.

Всего за период проведения операции выявлено 164 административных правонарушения, связанных с нарушением миграционного законодательства, из них:

76 - нарушения правил въезда и режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации, а также неисполнение принимающей стороной обязанностей, связанных с миграционным учетом иностранцев;

70 - нарушения в сфере привлечения и использования иностранной рабочей силы;

18 - иные правонарушения.

Суды Псковской области в отношении злостных нарушителей законодательства в сфере миграции вынесли 11 решений об административном выдворении.

УМВД России по Псковской области вынесло решения о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации в отношении 9 иностранных граждан, злостно нарушающих законодательство в сфере миграции.