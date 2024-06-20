Общество

Образовательный интенсив по созданию психолого-педагогических классов завершился в Псковской области

В Псковском областном институте повышения квалификации работников образования завершился двухдневный интенсив для управленческих команд региональных образовательных организаций по вопросам организационно-педагогического обеспечения деятельности в сфере сопровождения профильных психолого-педагогических классов, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО.





Сотрудники ПОИПКРО, задействованные в проведении учебных занятий в психолого-педагогических классах города Пскова, поделились реальным опытом ведения занятий по блокам «Основы педагогики» и «Основы психологии» и вместе с участниками интенсива спроектировали урок.

Врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова вместе с управленческими командами образовательных организаций определили возможности взаимодействия с социальными партнерами при реализации проекта «Психолого-педагогический класс».



«Хочется совершать подвиг», «Будет сложно, но интересно», «Спасибо за очный формат и живое общение», «Хочется и нужно делать так, чтобы наше дело, дело педагогов, продолжалось», – поделились впечатлениями от образовательного интенсива педагоги.

Напомним, в целях формирования педагогического кадрового резерва Минпросвещения России ведет активную работу по созданию и развитию профильных психолого-педагогических классов. Организатором проекта по созданию психолого-педагогических классов в Псковской области является региональный комитет по образованию, оператором – ПОИПКРО. С 2023 года в Псковском регионе работают 10 классов, в новом учебном году бдт открыты дополнительные классы.