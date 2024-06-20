Общество

Более 30% матерей в Пскове после декретного отпуска меняют работу или увольняются — опрос

Каждая девятая современная женщина выходит на работу сразу после больничного по беременности и родам. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие матери детей в возрасте до 10 лет из Пскова.

Каждая третья женщина (32%) берет отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, а 57% — до трех лет. 1 из 9 женщин сообщила, что не брала такой отпуск и сразу после больничного по беременности и родам вышла на работу. 80% жительниц Пскова, отказавшихся от декрета, приняли это решение самостоятельно. И только 6% — по просьбе работодателя.

Среди тех, кто уходит в декретный отпуск, 33% по его окончании меняют работу или увольняются, еще 30% выходят вовремя. 22% опрошенных женщин заявили, что вышли раньше положенного срока, но по собственной инициативе. 5% горожанок — по просьбе начальства.

Незаменимым работницам чаще не дают досидеть в декрете даже до исполнения ребенку 1,5 лет. А вот женщины, бравшие отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, чаще увольняются по его окончанию. Судя по комментариям, слишком многое меняется за этот период на работе, иногда даже организация перестает существовать.