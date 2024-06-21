Общество

«Единая Россия» внесла законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

«Единая Россия» внесла законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Разработать его президент Российской Федерации Владимир Путин поручил партии вместе с правительством на ПМЭФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии «Единая Россия», законопроект рассмотрит Госдума на следующей неделе.

«Закон позволит улучшить благосостояние почти 8 миллионов человек. Работающие пенсионеры вносят вклад в общее дело – нашу Победу. Являясь наставниками молодёжи, они обеспечивают преемственность поколений», – сказал руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев.

Планируется, что пенсии начнут индексировать с 1 февраля 2025 года.

Как отметила заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» по работе с обращениями граждан, врио руководителя региональной общественной приемной партии Елена Бибикова, вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам поднимался неоднократно. «В силу того, что пенсии работающим пенсионерам не индексировались, очень большое количество пенсионеров ушли в неофициальную занятость, либо вынуждены были увольняться и затем восстанавливались на прежнем месте. Это вызывало крайние недовольства людей. Сейчас несправедливость будет устранена. Как только законопроект рассмотрят, будет предложен механизм, который будет понятным и устранит ту несправедливость, которая существовала в течение нескольких лет», – подчеркнула Елена Бибикова.

Она отметила, что с января 2019 года и до января 2025 года действует особый порядок индексации пенсий. Ранее индексация проходила с 1 января на прогнозируемый индекс инфляции. Теперь индексация будет производиться дважды: первая – с 1 февраля по уровню инфляции за прошедший год для всех пенсионеров, вторая доиндексация – с 1 апреля и будет зависеть от объема тех платежей, которые поступают в социальный фонд Российской Федерации.

«Ждем принятия закона. Надеемся, что он будет понятным, справедливым и устроит наших пенсионеров и ветеранов, которые смогут продолжить работу», – добавила Елена Бибикова.

Напомним, на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин поручил «Единой России» вместе с правительством подготовить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам и принять его в весеннюю сессию.