Общество

Большинство псковичей считает, что сбережения стоит хранить в отечественной валюте - опрос

Большинство псковичей (55%) по-прежнему считает, что сбережения стоит хранить в отечественной валюте. Копить в долларах можно по мнению 30% опрошенных, в евро — 23%. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

После введения дополнительных санкций со стороны США и приостановки торгов долларами и евро на Московской бирже, доверие горожан к доллару и евро в очередной раз снизилось.

Мы впервые задали вопрос о китайской валюте, и оказалось, что интерес к ней немалый (выше, чем к евро): сегодня 25% горожан считают возможным хранить в юанях все сбережения или их часть.

Мужчины несколько чаще верят в доллар и евро, женщины — в рубль. Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников отечественной валюты и меньше — американской и европейской. С ростом доходов опрошенных увеличивается уровень доверия к юаню: среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц каждый третий рассматривает его как средство хранения накоплений.

Лучшей валютой для хранения сбережений 4 из 10 опрошенных назвали рубль, 15% — доллар и только — 5% евро. Причем горожане до 34 лет чаще называли валютой номер один для сбережений доллар, а те, кто старше — рубль. Впрочем, сторонники иностранных валют делают оговорку, что в сложившихся условиях имеют в виду накопления на средне- и долгосрочную перспективу.



