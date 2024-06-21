Общество

Госдума обсудит законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума на пленарном заседании рассмотрит законопроекты о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам, об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках и о реализации основных направлений налоговой политики.

Как ранее сообщил ТАСС источник в аппарате Госдумы, заседание начнется с рассмотрения в первом чтении законопроекта депутатов фракции «Единая Россия» о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Кроме этого, собеседник агентства уточнил, что в рассмотрении законопроекта примут участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков и заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Поправки вносятся в закон «О страховых пенсиях». Документ уточняет, что работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года. Как объяснил замруководителя фракции «Единая Россия"»Андрей Исаев, выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года. Он добавил, что индексацию за период с 2016 по 2024 годы включат в пенсию работающих пенсионеров после завершения ими трудовой деятельности.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, индексация потребует порядка 96 млрд рублей в 2025 году, 177 млрд рублей в 2026 году и 260 млрд рублей в 2027 году.

Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам анонсировал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин. Он призвал Госдуму уже в эту - весеннюю - сессию принять соответствующий закон.