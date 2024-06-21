Общество

Вещевой склад Детского фонда в Пскове переезжает в новое здание

Вещевой склад регионального отделения Детского фонда переезжает в дом №68 на улице Инженерной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

Фото здесь и далее: псковское отделение Детского фонда

Администрация города Пскова на безвозмездной основе предоставляет Детскому фонду новое помещение. Но в полной мере вещевой склад пока что не будет функционировать, так как сотрудникам и волонтёрам требуется время на переезд и оборудование вещевого склада в новом помещении.

Поэтому Детский фонд вынужден временно остановить приём вещей и оказание вещевой помощи семьям. Ограничения вводятся только на период переезда, далее вещевой склад Фонда будет работать в обычном режиме*.

О возобновлении работы с вещевой помощью сотрудники Фонда обязательно сообщат отдельным информационным сообщением в СМИ и своих социальных сетях.

Сотрудники Фонда всегда на связи: 8-911-365-70-05 – Екатерина Иванова; 8-911-697-68-45 – Кристина Елецкая.

«Грядут большие перемены! Но мы надеемся на ваше понимание и поддержку. Спасибо, что помогаете нашим подопечным – нуждающимся детям Псковской области» – отметили в Детском фонде.

*Напомним, что семьи с детьми, имеющие справку о малообеспеченности, и семьи, воспитывающие ребёнка-инвалида, могут получить комплексную поддержку в Детском фонде (вещевая, продуктовая, товары гигиены, канцелярские принадлежности) один раз в год. Для получения помощи необходимо предоставить паспорт и один из документов, подтверждающий нуждаемость семьи, а также предварительно записаться на получение помощи.