Общество

Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума приняла закон, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Фото: пресс-служба Госдумы

Индексацию пенсий работающим пенсионерам в России приостановили в 2016 году. Законопроект, возобновляющий этот механизм, был внесен в Госдуму всеми депутатами фракции «Единая Россия» 20 июня, проект поддержали правительство РФ и профильный комитет Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов, пишет РИА Новости.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявлял, что с 2025 года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года, повышение затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Как отмечал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, недополученные работающим пенсионером за восемь лет (с 2016 по 2024 годы) средства не пропадут, а будут восстановлены, когда пенсионер перестанет работать. Также он пояснял, что процент индексации страховой пенсии будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. А индексация работающим пенсионерам будет исчисляться не от той «замороженной» пенсии, которую они получают сейчас, а от максимальной, которая была бы им положена, если бы они не работали.

Достигнутая с учетом индексации сумма повышения будет прибавляться к пенсии, которую получает пенсионер «на руки», а вот увеличенную с учетом периода 2016-2024 годов пенсию можно будет получить по-прежнему только после увольнения, уточняла депутат Госдумы Светлана Бессараб.