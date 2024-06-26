Общество

Метеоролог назвал июль идеальным месяцем для отпуска в средней полосе России

Синоптики не прогнозируют резких похолоданий или жары в июле в Центральной России, поэтому месяц станет идеальным для отпуска в средней полосе, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Июль уверенно продемонстрирует статус "макушки" лета, и будет идеальным месяцем для тех, кто выберет себе отпуск в средней полосе России», - написал Тишковец.

Синоптик добавил, что среднемесячная температура воздуха в Москве и Центральной России будет на 2-2,5 градуса выше нормы, дефицит осадков составит 10-30%. Не прогнозируется ни похолодания, ни изнуряющей жары, заметил он.

«Июль подхватит эстафету и в условиях малооблачной и сухой погоды стартует с плюс 30-33. Возможно, произойдет повтор рекорда для этого дня далекого 1898 года, когда столичные метеорологи зафиксировали плюс 32,6. Кроме того, и вода в подмосковных водоемах прогреется так же, как и на черноморском побережье Кавказа - до плюс 23 - плюс 24», - уточнил Тишковец.