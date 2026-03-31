Масштабная ремонтная кампания пройдет в школах и детсадах Пскова

В этом году в сфере образования жителей Пскова ждет очень масштабная ремонтная кампания. Всего в перечень вошли 83 вида работ в разных школах и детских садах, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Среди крупных объектов – ремонт части забора школы №1 имени Леона Поземского, который находится ближе к набережной, ремонт крыльца лицея №4, капитальный ремонт туалетов в школе-интернате и ремонт системы отопления в Многопрофильном правовом лицее №8.

В остальных учреждениях проведут работы по монтажу систем управления эвакуацией и видеонаблюдения, ремонту фасадов и кровли, прачечных, актовых залов, замене оконных блоков, а также установке теневых навесов.