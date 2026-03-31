 
Общество

Масштабная ремонтная кампания пройдет в школах и детсадах Пскова

0

В этом году в сфере образования жителей Пскова ждет очень масштабная ремонтная кампания. Всего в перечень вошли 83 вида работ в разных школах и детских садах, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Среди крупных объектов – ремонт части забора школы №1 имени Леона Поземского, который находится ближе к набережной, ремонт крыльца лицея №4, капитальный ремонт туалетов в школе-интернате и ремонт системы отопления в Многопрофильном правовом лицее №8.

В остальных учреждениях проведут работы по монтажу систем управления эвакуацией и видеонаблюдения, ремонту фасадов и кровли, прачечных, актовых залов, замене оконных блоков, а также установке теневых навесов.

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026