Общество

Посвященная Международному дню борьбы с наркоманией акция прошла в учреждениях УФСИН

Ежегодно во всем мире 26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В рамках акции, которая проходила в течение месяца, в учреждениях уголовно-исполнительной системы области для подозреваемых, обвиняемых и осужденных проведены культурно-массовые и просветительские мероприятия, направленные на формирование негативного отношения к употреблению наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Сотрудниками воспитательных отделов при участии заинтересованных служб, представителей общественных организаций проведены лекции, беседы, викторины, пропагандирующие здоровый образ жизни. Организованы творческие конкурсы стенной печати, спортивно-массовые состязания, в том числе по сдаче норм ГТО. В клубах при библиотеках подготовлены тематические выставки. Студиями кабельного телевидения транслировались художественные и документальные фильмы, демонстрирующие негативное влияние запрещенных веществ на жизнь человека.

К профилактической деятельности привлечены и представители Русской православной церкви. Священники, взаимодействующие с учреждениями УИС, в течение месяца встречались с осужденными, рассказывая о греховной сущности наркомании, ее пагубности для духовного состояния, разъясняя пути преодоления с точки зрения веры.Проводились и индивидуальные беседы по данной тематике.

Особое внимание в рамках акции было обращено на несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в УИИ. Были реализованы мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, отношений с родителями. Также с целью предупреждения распространения наркотической зависимости сотрудниками филиалов уголовно-исполнительных инспекций совместно с участковыми уполномоченными полиции осуществлены рейды по месту жительства осужденных граждан, относящихся к группам «риска».