Общество

«Сорвался отпуск»: псковичка возмутилась отменой авиарейса Псков – Калининград

Авиакомпания «Азимут» отменила рейс А46105 Минеральные Воды – Псков – Калининград 3 июля 2024 года. Об этом «МК в Пскове» сообщила жительница Пскова, которая купила билеты из областного центра до Калининграда на эту дату.

«Прислали письмо на электронную почту, но знаю, что не все ее просматривают, а билеты выкуплены. Мне очень жаль, что у кого-то не состоялся отпуск, как у меня. Авиакомпания предлагает вернуть деньги или поменять билеты на другие даты, но ближайшие доступные - только через 2 месяца! У нас есть график отпусков, и нет возможности их вот так просто переносить. Буду оформлять возврат», - рассказала возмущенная псковичка.

Билеты куплены, а рейс отменен: отпуск псковичей оказался под угрозой из-за авиакомпании.

Напомним, аналогичная ситуация с отменой рейса произошла с той же авиакомпанией в 2023 году. 3 июля «Азимут» сообщила об отмене до конца месяца воскресных рейсов А4605 «Минеральные Воды - Псков – Калининград», а также А4606 «Калининград - Псков - Минеральные Воды».