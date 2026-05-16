 
Общество

В Псковской области снизилось число курящих и злоупотребляющих алкоголем

0

Медики Псковской области фиксируют снижение числа жителей с алкогольной и табачной зависимостью. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время пресс-подхода по итогам визита в регион.

Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН

Министр отметил, что положительную динамику замечают сотрудники первичного звена здравоохранения, в том числе специалисты фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

«Медики, которые непосредственно работают с пациентами, отмечают, что количество людей, злоупотребляющих алкоголем, а также число курящих снижается. Это позитивная тенденция. Люди стали больше внимания уделять своему здоровью», — заявил Михаил Мурашко.

Глава Минздрава подчеркнул, что на изменение ситуации влияют не только медицинские программы, но и общественные инициативы региона. По его словам, власти создают условия для формирования культуры здорового образа жизни.

«Это касается спортивных мероприятий, общественных проектов и культурной атмосферы в целом. Такие усилия региона формируют приверженность к долголетию и ответственному отношению к собственному здоровью», — сказал министр.

Михаил Мурашко также обратил внимание на то, что программа государственных гарантий включает отдельный блок, посвященный вопросам долголетия. По его словам, система здравоохранения уделяет внимание профилактике факторов риска, вопросам питания, борьбе с ожирением и развитию массового спорта.

«Все, что сегодня связано с заботой о здоровье, профилактикой заболеваний, консультированием по питанию, приверженностью спорту и культурному развитию, напрямую влияет на сохранение здоровья населения», — отметил министр здравоохранения.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026