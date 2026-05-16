В Псковской области снизилось число курящих и злоупотребляющих алкоголем

Медики Псковской области фиксируют снижение числа жителей с алкогольной и табачной зависимостью. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время пресс-подхода по итогам визита в регион.

Министр отметил, что положительную динамику замечают сотрудники первичного звена здравоохранения, в том числе специалисты фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

«Медики, которые непосредственно работают с пациентами, отмечают, что количество людей, злоупотребляющих алкоголем, а также число курящих снижается. Это позитивная тенденция. Люди стали больше внимания уделять своему здоровью», — заявил Михаил Мурашко.

Глава Минздрава подчеркнул, что на изменение ситуации влияют не только медицинские программы, но и общественные инициативы региона. По его словам, власти создают условия для формирования культуры здорового образа жизни.

«Это касается спортивных мероприятий, общественных проектов и культурной атмосферы в целом. Такие усилия региона формируют приверженность к долголетию и ответственному отношению к собственному здоровью», — сказал министр.

Михаил Мурашко также обратил внимание на то, что программа государственных гарантий включает отдельный блок, посвященный вопросам долголетия. По его словам, система здравоохранения уделяет внимание профилактике факторов риска, вопросам питания, борьбе с ожирением и развитию массового спорта.

«Все, что сегодня связано с заботой о здоровье, профилактикой заболеваний, консультированием по питанию, приверженностью спорту и культурному развитию, напрямую влияет на сохранение здоровья населения», — отметил министр здравоохранения.