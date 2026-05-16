Псковская область получит 3 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения

Программа «Единой России» по модернизации первичного звена здравоохранения предусматривает выделение Псковской области 3 млрд рублей, а кадровая ситуация в региональной медицине начала улучшаться. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам рабочей поездки в регион.

Фото: Андрей Николаев / ПЛН

Министр отметил, что в рамках предыдущего этапа национального проекта власти уделили особое внимание развитию первичного звена здравоохранения. По его словам, на эти цели направили 2,5 млрд рублей. «Построено 44 объекта, отремонтировано 94 объекта, приобретено более 200 единиц автотранспорта», — сообщил Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что регион реализовал все проекты в срок.

Глава Минздрава также обратил внимание на совместную работу федеральных и региональных властей. По его словам, власти региона финансируют внедрение современных технологий и поддерживают медицинских работников. Министр отметил, что Псковская область долгое время сталкивалась с кадровыми проблемами, однако ситуация начала меняться благодаря социальным выплатам, программам «Земский фельдшер» и «Региональный фельдшер», а также поддержке медиков в решении жилищных вопросов.

«Сегодня мы видим, что кадровая ситуация начала меняться в позитивную сторону. Приходят молодые специалисты», — заявил Михаил Мурашко. Он также напомнил, что в прошлом году президент подписал изменения в законодательство, которые должны повысить качество подготовки медицинских кадров.

Министр сообщил, что регион активно внедряет цифровые технологии в систему здравоохранения. В медицинских учреждениях уже работает информационная система с электронной медицинской картой. По словам Михаила Мурашко, эта система создаёт основу для внедрения искусственного интеллекта, который позволит быстрее анализировать медицинские данные, поддерживать принятие решений и стандартизировать лечение сложных заболеваний.

Министр отметил, что врачи уже оценили эффективность новых технологий. «Доктора сами отмечают, что это отразилось на качестве работы и сократило затраты», — сказал он. При этом Михаил Мурашко подчеркнул, что медицинские работники должны соблюдать стандарты ведения пациентов, поскольку стандартизация помогает повысить качество помощи, сократить время ожидания и улучшить маршрутизацию пациентов.

Отдельно министр остановился на развитии онкологической помощи. Он сообщил, что регион получил новое оборудование для лучевой терапии и диагностики, а специалисты взаимодействуют с ведущими федеральными центрами.