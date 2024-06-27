Общество

Председатель СОЦПРОФ: Теперь пенсионерам нет нужды работать по серым схемам

Поступление в бюджет от налогов работающих пенсионеров будет в разы больше, чем мнимая экономия на индексации их пенсий, заявил председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов, комментируя принятый Госдумой закон о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам.

«На протяжении многих лет Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ поднимало этот наболевший для всех работающих пенсионеров вопрос. Теперь им нет нужды работать по серым схемам, уверен, государство уже в этом году увидит разницу в доходах бюджета. Останется наказать чиновников, которые устроили эту глупость. Но, как говорят, лучше поздно, чем никогда!» - уверен Сергей Вострецов.

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Теперь проект рассмотрит Совет Федерации, затем его должен подписать президент Владимир Путин. Он 7 июня призвал Госдуму во время весенней сессии принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам. Глава государства отметил, что повышение пенсий и работающим, и неработающим пенсионерам будет «справедливо».

Индексация пенсий работающих пенсионеров была отменена с 2016 года.