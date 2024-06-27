Председатель СОЦПРОФ: Теперь пенсионерам нет нужды работать по серым схемам

Поступление в бюджет от налогов работающих пенсионеров будет в разы больше, чем мнимая экономия на индексации их пенсий, заявил председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов, комментируя принятый Госдумой закон о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам.
Госдума в третьем чтении приняла законопроект, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Теперь проект рассмотрит Совет Федерации, затем его должен подписать президент Владимир Путин. Он 7 июня призвал Госдуму во время весенней сессии принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам. Глава государства отметил, что повышение пенсий и работающим, и неработающим пенсионерам будет «справедливо».
Индексация пенсий работающих пенсионеров была отменена с 2016 года.