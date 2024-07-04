Общество

Более 400 псковских выпускников приняли решение пересдать ЕГЭ в дополнительные дни

405 выпускников в Псковской области приняли решение пересдать ЕГЭ в дополнительные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

«Сегодня экзамены проходят во всех районах области в 26 пунктах. Выпускники сдают английский язык письменно, информатику, обществознание, русский язык, физику и химию. Больше всего выпускников хотят улучшить результаты по обществознанию - 127 человек, 79 - пересдают информатику и 37 - профильную математику», - рассказали в комитете.

Почти 55 % участников в дополнительные дни попытаются преодолеть минимальный порог баллов по предметам. Улучшают результаты и выпускники, получившие медали, таких выпускников 13.

Завтра экзамены пройдут в 18 пунктах, выпускники будут сдавать биологию, географию, литературу, историю, математику базового и профильного уровня и английский язык устно. При успешной сдаче экзамена по математике 22 выпускника смогут получить аттестат.

Результаты сегодняшнего дня экзаменов станут известны участникам не позднее 15 июля.

Напомним, что в дополнительные дни сдают ЕГЭ только выпускники текущего года для улучшения своих результатов при поступлении в вуз.

Возможность пересдать в том же году один из предметов по своему выбору и использовать этот результат при поступлении в вуз появилась у выпускников в 2024 году впервые. С инициативой предоставить им такую возможность выступил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Выбрать для пересдачи выпускники могли любой из сданных предметов независимо от набранного количества баллов.

По данным Рособрнадзора, более 116 тысяч выпускников текущего года подали заявления на пересдачу одного из предметов ЕГЭ 4 и 5 июля.