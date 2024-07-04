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Общество

Дважды подряд россиян ждет выходной 31 декабря

06.07.2024 19:43|ПсковКомментариев: 0

В этом году и в следующем 31 декабря окажется выходным днем за счет переноса с других дат. О корректировках производственного календаря пишет РИА Новости со ссылкой на министра труда Антона Котякова.

«Вот у нас в этом году, в 2024-м, 31 декабря — выходной день, - сказал чиновник. - На следующий год по нашим проектировкам 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат. Соответственно, дальше будем смотреть».

В соответствии с утвержденным в правительстве планом, ближайшие новогодние праздники в России продлятся с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. Суббота, 28 декабря, станет рабочим днем. После каникул россиян ждет максимально короткая из возможных рабочая неделя: всего два дня, 9 и 10 января. После чего наступят очередные выходные.

Теги: #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
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