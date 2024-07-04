Общество

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении жилищных прав граждан в Великих Луках

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении жилищных прав граждан в городе Великие Луки, сообщили в пресс-службе ведомства.

В социальной сети сообщается о длительном не расселении многоквартирного дома по улице Вокзальной в городе Великие Луки Псковской области. Фасад и кровля одноэтажного деревянного здания, 1958 года постройки, разрушаются, несущие конструкции прогнили, из-за постоянной сырости в помещениях распространилась плесень. Несмотря на признание строения аварийным в 2018 году, до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено, расселение планируется после 2025 года. Многочисленные обращения в местную администрацию результатов не принесли.

В СУ СК России по Псковской области организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене доложить о ходе и результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.